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Сбербанк сообщил о росте мошенничества с применением социальной инженерии

Зампред банка Станислав Кузнецов заявил, что в основном таким атакам подвержены люди в возрасте 25-35 лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц. Об этом заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

"В нашей стране социальная инженерия продолжает, к сожалению, рост. Пока в России не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем рост от 4% до 6% "социального" мошенничества в месяц", - заявил он.

Также Кузнецов отметил, что более 80% мошенничеств в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии. При этом сейчас в основном таким атакам подвержены люди в возрасте 25-35 лет, а в 75% случаев жертвы сами переводят деньги.

Помимо этого зампред Сбербанка отметил рост открытия офисными работниками фишинговых писем.

"Этот тренд сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал. Это означает, что сейчас более 30% офисных работников смело открывают фишинговые письма", - добавил он.

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