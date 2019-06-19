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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

CNBC: Southwest Airlines требуют от Boeing возместить потери от запрета на полеты MAX

По данным телеканала, из-за простоя перевозчик теряет $8,5 млн каждый месяц

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Летчики авиакомпании Southwest Airlines требуют от авиастроительной корпорации Boeing компенсации за недополучение зарплаты во время запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC.

По его словам, ассоциации пилотов Southwest Airlines через Министерство юстиции США "добивается от Boeing компенсации и возмещения издержек за каждый потерянный доллар". Объединение не уточнило пока, в какую сумму оно оценивает свои потери. По данным экспертов телеканала, Southwest Airlines теряет $8,5 млн каждый месяц простоя самолетов данной серии.

Эта авиакомпания Southwest Airlines ранее в этом месяце продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 5 августа до 2 сентября. Данное решение предусматривает отмену в среднем около 100 авиарейсов каждый день. Ранее об аналогичном шаге объявила авиакомпания American Airlines. Она продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAXс 19 августа до 3 сентября.

В прошлом месяце руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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