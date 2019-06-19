Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

"Банки продолжали наращивать прибыль: за пять месяцев 2019 года прибыль банковского сектора составила 867 млрд рублей. В январе - мае 2018 года прибыль составила 527 млрд рублей", - отмечает регулятор.

До данным ЦБ, в банковском секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации: за первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на начало июня), убыток в размере 76 млрд рублей - 105 кредитных организаций (22%). Доля убыточных кредитных организаций в РФ снизилась до 22% против 32% годом ранее.

Вклады населения

Объем вкладов физических лиц в российских банках за январь - май 2019 года увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем вкладов физических лиц в мае почти не изменился (-0,1%) в связи с разнонаправленной динамикой вкладов в рублях (-0,3%) и в иностранной валюте (+0,5% в долларовом эквиваленте).

Объем розничного кредитования

Российские банки в мае 2019 года увеличили объем кредитования физических лиц на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В кредитовании нефинансовых организаций сохранилась тенденция предыдущих месяцев к замедлению: за май корпоративный портфель увеличился на 65 млрд рублей, или +0,05% (0,2% в апреле и 0,9% в марте 2019 года), отмечает регулятор.

Количество ипотечных кредитов

По данным Банка России, количество выданных российскими банками ипотечных кредитов за январь - апрель 2019 года снизилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За январь - апрель 2019 года было предоставлено 393 тыс. ипотечных жилых кредитов кредитов на сумму 858 млрд рублей, что на 7,4% ниже количества кредитов, выданных за январь - апрель 2018 года, но на 3,2% выше в денежном измерении", - сообщает ЦБ.

По данным регулятора, за пять месяцев 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов с учетом приобретенных прав требования увеличился до 7 трлн рублей.

"С января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,66% до 10,56% в апреле. В январе - апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты", - констатирует Банк России.