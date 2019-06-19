Балтийский завод может получить контракты на два ледокола в августе 2019 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Петербургское судостроительное предприятие "Балтийский завод", работающее над созданием трех универсальных атомных ледоколов 22220 "Арктика", может получить заказ еще на два судна до конца лета 2019 года, сообщил ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахменов.

"Думаю, на следующие два ледокола будут уже в августе этого года контракты", - сказал он, отвечая на вопрос о планах ОСК по работе с предприятием.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории завод построил около 600 кораблей и судов.