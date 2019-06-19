Власти Татарстана: строительство ВСМ Москва - Казань повысит интерес инвесторов к региону

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань поможет повысить инвестиционную привлекательность Татарстана и других регионов, через которые будет проходить маршрут. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

На прямой линии 2018 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос школьника из Китая, заявил, что рассчитывает на принятие положительного решения по сотрудничеству с КНР в рамках проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.

"Татарстан заинтересован в реализации проекта ВСМ Москва - Казань. При таком территориальном богатстве нашей страны высокоскоростная ветка позволит условно сократить расстояния между субъектами. И это очевидный плюс для регионов с точки зрения их инвестиционной привлекательности и дальнейшего развития территории", - сказала Галимова.

По ее данным, сейчас этот проект проходит предэкспертизу. "Решение за коллегами [из федерального центра], мы, в свою очередь, надеемся, что оно будет положительным. Со своей стороны, готовы оказывать все необходимое содействие в реализации плана на территории Татарстана", - добавила она.

Тема строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань протяженностью 800 км обсуждалась с 2013 года. Предполагается, что после реализации время поездки по маршруту сократится с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей. Его первый этап - строительство линии Железнодорожный - Гороховец и организация движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода по существующим путям - был включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В декабре 2018 года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов усомнился в экономической целесообразности проекта ВСМ Москва - Казань. По его мнению, на данном маршруте не ожидается необходимый для окупаемости вложений пассажиропоток, а возможные перевозки контейнеров будут проигрывать в цене морским и железнодорожным. В апреле 2019 года вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что проект магистрали не закрыт. 4 июня Акимов высказал надежду, что движение поездов по ВСМ Москва - Казань может начаться до 2027 года. При этом окончательное решение по проекту пока не принято, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.