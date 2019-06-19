Доля Baring Vostok в банке "Восточный" снизилась до 42,33%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Доля кипрской компании Evison Holdings Ltd, представляющей интересы Baring Vostok, в банке "Восточный" снизилась с 52,49% до 42,33% голосующих акций, следует из уведомления на портале раскрытия информации.

Ранее компания "Финвижн" Артема Аветисяна заявила, что структуры фонда Baring Vostok, сооснователем которого является Майкл Калви, исполнили опцион о передаче 10% акций банка "Восточный" в пользу компании "Финвижн", акции по решению суда были списаны в пользу фонда после их оплаты.

17 мая Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей.