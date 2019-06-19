Жители и предприятия Петербурга сэкономят на коммунальных платежах 3 млрд рублей в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Снижение оплаты за коммунальные услуги для населения и бизнеса позволит жителям и предприятиям Петербурга экономить ежегодно почти 3 млрд рублей. Об этом заявил журналистам председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что оплата коммунальных услуг для населения с 1 июля вырастет на 0,4% вместо прежде запланированных 4,3%.

"В целом экономия жителей города, бюджета, промышленных предприятий за второе полугодие 2019 года составит 1,5 млрд рублей, в годовом исчислении почти 3 млрд рублей", - сказал Коптин. Он добавил, что в структуре платежей за коммунальные услуги наибольший удельный вес имеет отопление и горячее водоснабжение - на них приходится суммарно до 70%.

Накануне правительство города утвердило тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для всех регулируемых организаций: с 1 июля плата за отопление и горячее водоснабжение снизится на 0,6% по сравнению с действующими тарифами и на 3,7% по сравнению с установленными ранее тарифами на второе полугодие текущего года. Также власти добились сокращения темпов роста тарифа на холодную воду и электроэнергию.