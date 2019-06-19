Сбербанк не фиксировал хакерские атаки из США на банковский сектор России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбербанку ничего не известно о хакерских атаках из США на банковский сектор России. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время пресс-конференции.

"Мы этого не видели, и мне об этом неизвестно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кузнецов добавил, что Сбербанк пока не анализировал риск подобных атак из США.

"Мы не анализировали этот риск. Если в этом будет необходимость, мы точно сможем подключиться к этому анализу. В настоящий момент нас к этой работе не привлекали", - сказал он.

В статье The New York Times, опубликованной 15 июня, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участил попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. Президент США Дональд Трамп в Twitter опроверг утверждения газеты. Он также обвинил ее в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США. Редакция газеты отвергла эти обвинения.