Сотрудникам подмосковного хлебокомбината перечислили месячную зарплату

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Сергиево-Посадского хлебокомбината, объявлявшие ранее голодовку, получили зарплату за один месяц. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель генерального директора предприятия Михаил Ляпушкин.

Предприятие приостановило работу в мае 2019 года из-за долгов ресурсоснабжающим компаниям на сумму свыше 6 млн рублей. Также завод накопил 14-16 млн рублей задолженности по заработным платам за несколько месяцев. В итоге 40 из 130 сотрудников объявили голодовку и прекратили ее 18 июня, когда проблемами на предприятии занялись власти Московской области.

"Были требования от работников хлебокомбината: погасить [долг по] заработной плате и возобновить работу предприятия. В настоящий момент я могу сказать, что всем работникам месячная зарплата перечислена, они уже получили ее на карточки <…> В ближайшие несколько месяцев будет погашен долг по зарплате", - сказал он, отметив, что предстоящая зарплата должна будет уже начисляться регулярно.

Всего в этот транш работникам комбината, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, было перечислено 4,7 млн рублей. "[Были] вынуждены, что называется, "взбодрить" собственника и генерального директора. Вот деньги на следующий день и появились. Я очень надеюсь, что подобные проблемы собственники предприятий допускать не будут <…> Работники справедливо требовали помощи у нас, у государства, у муниципальной и региональной власти, чтобы эта справедливость восторжествовала", - процитировали его в пресс-службе правительства и губернатора Подмосковья.

Ляпушкин добавил, что также сегодня были перечислены средства для погашения долга комбината за воду, электричество и газ. По его словам, с завтрашнего дня возобновится подача газа на завод, и начнутся производственные процессы. "Все рабочие удовлетворены и готовы приступить к работе. Предприятие в ближайшее время возобновит работу и будет выпускать сергиево-посадский хлеб", - сказал он.

Хлебокомбинат входит в структуру обанкротившегося холдинга "Настюша", бенефициаром которого был Игорь Пинкевич. Бизнесмен с лета 2017 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК "Царицыно". По мнению Хромова, именно банкротством холдинга объясняется текущее положение завода. СК РФ возбудил в связи с сообщениями о неуплате зарплаты уголовное дело.