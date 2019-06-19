Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,07-0,32%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду снизились на 0,32% и 0,07% соответственно. Индекс Мосбиржи составил 2752,98 пункта, РТС - 1358,34 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск снизился на 0,28%, до 63,843 рубля, курс евро уменьшился на 0,1%, до 71,628 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,18% - до $62,11 за баррель.

В среду российский рынок акций установил новый исторический максимум, но закрепить успех не удалось - инвесторы начали фиксировать позиции в ожидании заседания ФРС США, что вывело локальные котировки в отрицательную зону, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Сегодня все внимание приковано к действиям американского регулятора, ожидается сохранение ставки на текущем уровне, однако риторика в отношении будущей политики станет определяющей для биржевых настроений в четверг, добавил он.

В "БКС Премьер" полагают, что в случае сохранения ультрамягкого взгляда на поэтапное снижение ставки до конца 2019 года в фондовых активах возобновится подъем и индекс Мосбиржи сможет достичь района в 2780 пунктов.

Опасение игроков в преддверии результатов заседания ФРС также подтвердил и главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он также считает, что подтверждение американским регулятором ожиданий рынка может привести к возобновлению восходящей динамики российского рынка. Пока же можно констатировать продолжение консолидации в районе 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает он.

В ИК "Фридом Финанс" также подтвердили зависимость динамики российского рынка от глобального фона. В компании прогнозируют диапазон индекса Мосбиржи на четверг 2740-2770 пунктов, а также ориентир по курсу доллару США в районе 63,5-64,5 рубля.