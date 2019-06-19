Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5%

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Государственной службы статистики Украины (Госстат).

"Реальный валовой внутренний продукт в I квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,3%, а по сравнению с I кварталом 2018 года - на 2,5%", - говорится в сообщении.

Министерство экономического развития и торговли Украины в конце мая обнародовало данные консенсус-прогноза, сформированного на основе экспертных оценок, согласно которым рост ВВП на Украине по итогам года ожидается на уровне 2,7%.