"ИрАэро" введет временные рейсы из-за дефицита билетов на маршруте Москва - Владивосток

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" (базируется в аэропорту Иркутска) откроет на период отпусков два рейса на маршруте Москва - Владивосток, где наблюдается нехватка билетов. Об этом в среду сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"ИрАэро" на период с 5 июля по 23 сентября открывает дополнительные беспосадочные авиарейсы Москва (Домодедово) - Владивосток - Москва на авиалайнерах Boeing 777. Это позволит снять напряженность, связанную с дефицитом билетов", - говорится в сообщении.

Авиарейс IO-460 планируется выполнять из Домодедово по понедельникам и пятницам. Вылет из столицы в 22:40 мск, прилет во Владивосток на следующие сутки в 14:00 (7:00 мск). Обратный рейс IO-459 будет осуществляться по вторникам и субботам, вылет из Владивостока в 16:20 (9:20 мск), прилет в Москву - в 18:00.

"К сожалению, сейчас жители Приморья вынуждены добираться до Москвы с длительными пересадками или стыковками через другие города и даже страны, так как авиабилеты на прямые авиарейсы на июль и август уже закончились. Именно поэтому мы приняли своевременное и вполне обоснованное решение открыть два еженедельных авиарейса между Москвой и Владивостоком на фоне сообщения администрации Приморского края о полном отсутствии авиабилетов на прямых авиарейсах между Владивостоком и Москвой", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "ИрАэро" Сергея Крупнова.

Он отметил, что при необходимости авиакомпания готова рассмотреть возможность открытия еще одного авиарейса из Владивостока в Москву.

"ИрАэро", основанная в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутск. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.