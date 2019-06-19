В СФ не исключают ужесточения закона о коллекторах из-за уловок со стороны кредиторов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассматривает возможность ужесточения закона о коллекторской деятельности, вступившего в силу в начале 2017 года, из-за зафиксированных случаев злоупотреблений со стороны банков. Об этом в среду сообщил первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев.

"Комитет планирует обратиться к Центральному банку и Федеральной службе судебных приставов с просьбой провести соответствующие проверки и исключить возможность подобных злоупотреблений. Если мер реагирования регуляторов будет недостаточно, можно рассмотреть вопрос об ужесточении закона или повышении ответственности за его нарушение", - пояснил Журавлев, которого цитирует пресс-служба Совфеда.

По его словам, в последнее время в палату поступает информация, что некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона и еще на этапе выдачи кредита получают письменное согласие заемщика на изменение формата взаимодействия, в частности, на увеличение частоты контактов со стороны коллекторов в случае просрочки задолженности.

"Это недопустимая практика, противоречащая принципам, заложенным в законодательстве", - подчеркнул сенатор.

Коллекторские агентства в России с 1 января 2017 года начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность с того момента разрешалось только компаниям, включенным в госреестр, который начала регулировать Федеральная служба судебных приставов России. Для граждан, деятельность которых не включена реестр коллекторов, стал грозить штраф от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 200 тыс. до 2 млн рублей.

Закон установил максимальное количество звонков и СМС-сообщений должнику в течение дня, недели и месяца. Теперь общаться с должником можно только в рабочие дни с 08:00 до 22:00 по местному времени, а в выходные дни - с 09:00 до 20:00. При этом запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону - более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.