S&P повысило рейтинг "Согаза" до "BBB" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг "Согаза" до "BBB" с "BBB-". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении S&P.

В заявлении S&P отмечается, что рейтинги выведены из списка CreditWatch с развивающимся прогнозом, куда они были помещены в декабре 2018 года.

"Мы повысили рейтинг, поскольку считаем, что общая финансовая устойчивость "Согаза" за последние семь месяцев стабилизировалась после приобретения им 100% акций российского "ВТБ Страхование" 9 ноября 2018 года. Мы считаем, что объединенная компания укрепила свои рыночные позиции с точки зрения доходов и конкурентоспособности, что выгодно для кредитного профиля группы "Согаз".

Сделка по продаже "ВТБ Страхования" "Согазу" была закрыта в октябре 2018 года, информация о ней появилась годом ранее, а официально о сделке стороны объявили в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Группа ВТБ продала страховой бизнес полностью, включая дочерние компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию. Ранее сообщалось, что интеграция компаний завершится не ранее конца 2019 года. Созданный ВТБ и "Согазом" страховщик станет крупнейшей компанией на страховом рынке РФ за всю его историю ("Согаз" и сейчас крупнейшая компания на страховом рынке).