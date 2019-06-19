Два мусороперерабатывающих завода построят под Оренбургом

ТАСС, 19 июня. Два мусороперерабатывающих завода построят в Оренбургской области к 2027 году. Общая стоимость проектов составит 6 млрд рублей, сообщили в среду ТАСС в областном министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

"Планируется создание двух крупных утилизационных комплексов в 2020-2027 годах, общая стоимость работ составляет 6 млрд рублей. Каждый комплекс состоит из автоматической сортировочной линии для отделения органики от минеральной части ТКО, завода по выработке альтернативного топлива RDF (топливо, которое получают после сортировки отходов - прим. ТАСС), полигона для размещения минеральной части отходов", - сказали в пресс-службе.

По информации министерства, один из комплексов - "Восточный" - будет располагаться в районе Орска, второй - "Южный" - под Соль-Илецком. На "Восточном" топливо RDF планируют использовать для обжига клинкера - прочного огнеупорного и водонепроницаемого кирпича, на "Южном" аналогичное топливо будут применять для выработки электроэнергии.

Ввод в эксплуатацию комплексов позволит увеличить объем выработки вторсырья из ТКО, а также максимально снизить объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение. Указанные проекты включены в региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО". В рамках реализации проекта планируется к 2024 году увеличить долю ТКО, направленных на утилизацию, до 15%, а также увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, до 60%.