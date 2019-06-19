Севастопольский завод может выпускать конструкции для проектов ОСК в Арктике

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Севастопольский филиал "Центра судоремонта "Звездочка" имеет возможность выпускать отдельные конструкции для других предприятий Объединенной судостроительной корпорации, которые занимаются строительством судов для Арктики. Об этом сообщил ТАСС в среду глава ОСК Алексей Рахманов, принимавший участие в Морской коллегии в Севастополе.

"Исключительно металлоконструкции различного рода для формирования различных решений. Это будут не конечные изделия", - сказал Рахманов на вопрос о перспективах участия севастопольских корабелов в проектах для Арктики.

Он уточнил, что в Севастополе возможно изготавливать отдельные конструкции для различных судов и сооружений.

На сайте правительства Севастополя отмечается, что в июне 2019 года Севастопольский морской завод отмечает 236-ю годовщину со дня основания - он появился одновременно с городом. За это время корабелы построили свыше 500 и отремонтировали более 5 тыс. кораблей и судов.

Отмечается, что "до 90-х годов прошлого столетия верфь являлась крупнейшим предприятием города-героя, где трудились тысячи севастопольцев, однако при Украине предприятие было практически доведено до банкротства". После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в состав ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран "ПК-400 Севастополь".