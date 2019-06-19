Игорь Левитин допускает, что железнодорожную часть Крымского моста могут сдать досрочно

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Железнодорожная часть Крымского моста может быть сдана раньше намеченного срока, сообщил в среду ТАСС в ходе рабочей поездки в Севастополь помощник президента РФ Игорь Левитин.

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Ранее сообщалось, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, старт продажи билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

"Пока [работы] идут в графике, может быть раньше срока [мост будет сдан]", - сказал Левитин, отвечая на вопрос о том, есть ли перспективы сдачи железнодорожной части Крымского моста раньше срока.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.