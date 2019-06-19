Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время пресс-конференции.

При скимминге (от англ. skim - бегло прочитывать, скользить) в банкомат на место картоприемника злоумышленники устанавливают специальное устройство - скиммер. Человек вставляет карту в банкомат, и в этот момент злоумышленники копируют всю нужную информацию с магнитной полосы "пластика" для изготовления дубликата.

"Мы победили скимминг - это правда. Вы знаете, что еще буквально несколько лет назад все кредитные организации "лихорадило" от скимминга <…> Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, фактически в нашей стране почти сведен данный вид мошенничества к нулю", - сказал он.

Также Кузнецов подчеркнул значительное снижение атак на банкоматы Сбербанка. В частности, в 2019 году было предотвращено 104 попытки подрыва банкоматов из 115.

"На сегодняшний день по статистике, которую мы ведем, из 115 попыток подрывов банкоматов Сбербанка с 1 января 2019 года успешных подрывов было 11, предотвращено 104. Это в несколько раз меньше, чем статистика других лет <...> Мы научились даже прогнозировать с помощью искусственного интеллекта такого рода подрывы", - сказал он.

При этом зампред банка отметил, что зафиксированные попытки атак на банкоматы в дальнейшем помогли в поимке преступников. По словам зампреда Сбербанка, правоохранительные органы с начала года задержали 40 злоумышленников, занимающих подрывами банкоматов.