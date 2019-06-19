ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

ТАСС, 19 июня. Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"В соответствии со своим уставным мандатом Комитет стремится содействовать максимальной занятости и стабильности цен. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2,25 до 2,5%", - отмечается в сообщении на сайте регулятора.

За это решение проголосовали девять из 10 членов комитета, один из них выступил против.

Прогноз на 2020 год

ФРС США не ожидает какого-либо сокращения базовой процентной ставки в этом году, но прогнозирует ее снижение на 2020 год.

ЦБ США прогнозирует, что ставка к концу 2019 года составит около 2,4%. Тем не менее, отмечается в документе, ФРС ожидает, что данный показатель приблизится к 2,1% к концу 2020 года по сравнению с прежним прогнозом в 2,6%. В комитете также указали на "рост неопределенности" в отношении уровня инфляции. Кроме того, по сравнению с прежними заявлениями комитета, опубликованными в этом году, в этот раз ФРС не характеризует свой подход к оценке экономики страны как "терпеливый". В заявлении также подчеркивается, что экономическая активность "растет умеренными темпами" - понижение оценки по сравнению со "стабильными темпами", которые были зафиксированы в мае.

Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от ФРС понизить ставку в связи с тем, что такой шаг, по его мнению, пойдет на пользу американской экономике.

Прогноз роста ВВП

ФРС США сохранила прогноз роста ВВП страны в 2019 году на уровне 2,1%, увеличив прогноз на 2020 год с 1,9% до 2%.

Комитет заявил, что по-прежнему видит возможность роста экономической активности США, рынка труда, а также уровня инфляции, близкой к 2%. Однако неопределенность в отношении этого прогноза возросла. Отмечается, что дальнейшие решения комитет будет приниматься в зависимости от поступающей информации и обстоятельств.

ФРС также понизила прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.