Источник: Лисин попросил РСПП проверить этичность слов Чубайса про олигархов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин попросил профильные службы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проверить этичность заявления главы Роснано Анатолия Чубайса об олигархах. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием заседания бюро РСПП в среду.

Еще в 2018 году Лисин, выступая на одном из съездов РСПП, рассказывал о попытках возложить на промышленников платежи, которые бы помогали развиваться возобновляемой энергетике. Чубайс в интервью Business FM на ПМЭФ-2019 в начале июня, отмечал, что в России удалось создать технологический кластер возобновляемой энергетики, "несмотря на сопротивление некоторых олигархов". По его мнению, именно технологии ВИЭ позволят России "остаться глобальной энергетической державой в неограниченном будущем".

По словам собеседника ТАСС, на заседании РСПП, которое состоялось в среду, Лисин попросил обратить внимание "на недопустимость публичных высказываний членов бюро, которые противоречат этическим нормам РСПП".

Лисин обратил внимание коллег по РСПП на слова о "сопротивлении некоторых олигархов", которые он охарактеризовал как "приклеивание ярлыков".

"Прошу профильные службы союза дать оценку подобных высказываний члена бюро с точки зрения этических норм РСПП. Подтверждающие материалы стенограмм и публикаций в СМИ предоставлены", - подчеркнул Лисин.

Источник ТАСС в РСПП отметил, что такой вопрос действительно обсуждался, но, скорее, "в формате дружеской беседы" и по решению большинства в итоговый протокол его решено не включать. "Рассматривать "персональное дело" Чубайса на комиссии по этике РСПП не будут", - добавил собеседник агентства.

Сам Чубайс ответил на претензии Владимира Лисина, назвав их "анекдотичными". Его слова ТАСС передала пресс-служба компании.