Волгоградская область и "Газпром" создадут программу газификации региона до 2024 года

ТАСС, 19 июня. Власти Волгоградской области совместно с "Газпромом" создадут программу газификации региона на ближайшие пять лет, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"За последние пять лет число внутрипоселковых газопроводов выросло в 2,3 раза - построено 105 объектов. На 1 января 2019 года уровень газификации Волгоградской области составил 87,7%. Волгоградская область и "Газпром" разработают новую программу газификации региона на пятилетний период", - говорится в сообщении.

"Газпром" является основном поставщиком топлива в регион. За последние 15 лет компания вложила почти 12 млрд рублей в газификацию Волгоградской области.

"В Волгоградской области продолжается системная работа по стабилизации ситуации с расчетами за газ. Регион уже вошел в десятку субъектов РФ с отсутствием задолженности населения за используемый газ, заняв первое место в Южном федеральном округе (ЮФО)", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по данным пресс-службы, "Газпром" намерен развивать рынок газомоторного топлива в регионе и расширять газозаправочную сеть. В настоящее время она состоит из 11 объектов - автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и площадки передвижных автогазозаправщиков.

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию станцию в городе Михайловке, в дальнейшем - в Волгограде, четвертую по счету, городах Волжском, Котельниково и селе Торповка", - добавили в пресс-службе.