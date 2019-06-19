Основатель Huawei заявил, что компания справится с убытками из-за санкций США

ТАСС, 19 июня. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei справится с последствиями решения США внести компанию в черный список. Об этом основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью, обнародованном в среду телеканалом CNBC.

"Я не вижу проблемы, потому что на китайском рынке не произошел спад продаж. Снижение может произойти за рубежом, в худшем случае оно составит 40%, тогда как сейчас составляет 20%", - отметил Жэнь Чжэнфэй. "Мы вносим коррективы в компании, - добавил он. - Согласно прогнозам, ожидается снижение темпов [роста компании]".

"Мы не знаем, каков будет рост компании к концу года, но верим, что [убыток в] $30 млрд не станет для нее серьезной [проблемой]", - сказал Жэнь Чжэнфэй.

В понедельник в эфире Центрального телевидения Китая основатель Huawei заявил, что выручка компании сократится на $30 млрд в ближайшие два года.