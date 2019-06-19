Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в среду снизился на 0,31% и по состоянию на 21:25 мск составил 63,72 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская валюта начала дешеветь после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о решении сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. Кроме того, ФРС понизила прогноз по инфляции в стране на текущий год до 1,5% с 1,8%, на 2020 год - до 1,9% с 2%.

Курс евро, в свою очередь, снижается на Мосбирже на 0,07%, до 71,63 рубля за единицу европейской валюты.