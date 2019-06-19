Тарифная революция. За счет чего в Петербурге снизили оплату за коммунальные услуги

Накануне в Петербурге утвердили тарифы, которые будут действовать с 1 июля. В результате прирост оплаты за коммунальные услуги снижается на 70 рублей в месяц на человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга впервые за много лет сумели добиться рекордного снижения темпов прироста тарифов на коммунальные услуги. Как рассказал журналистам в среду председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин, прирост оплаты граждан за эти услуги с 1 июля удалось снизить в 10 раз. "Впервые за всю историю тарифного регулирования на территории Санкт-Петербурга, даже, наверное, и в РФ никогда таких минимальных темпов прироста тарифов не было. В результате у нас при установленном предельном уровне роста платы граждан за коммунальные услуги 4,5%, фактический прирост платы с 1 июля составит 0,4%. То есть практически в 10 раз идет снижение [прироста] платы граждан за коммунальные услуги", - сообщил он. Накануне комитет по тарифам Петербурга утвердил тарифы, которые будут действовать с 1 июля. В результате проведенной городскими властями работы по оптимизации тарифов коммунальных услуг прирост их снижается на 70 рублей на человека в месяц. Изначально прирост был запланирован в сумме около 77 рублей, в результате он составит около 7 рублей.

Пересчет тарифов на воду Коптин пояснил, что, в частности, тарифы на холодную воду, водоотведение с 1 июля увеличатся не на 7%, как планировали в конце 2018 года, а лишь на 3,2% для населения и на 3,7% вместо запланированных 8% для промышленных потребителей. По его словам, указанные снижения стали возможны после проведенной по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова работы по оптимизации расходов регулируемых организаций ГУП "ТЭК" и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "По "Водоканалу" были пересчитаны расходы на приобретение электрической энергии, раньше существовал договор по развитию инвестиций, по которому в результате проведенного анализа было выявлено, что стоимость привлекаемой электрической энергии выше, чем у гарантирующего поставщика, сейчас этот договор расторгнут и заключен договор с гарантирующим поставщиком", - объяснил чиновник. Как снизится плата за отопление и горячую воду В структуре платежей за коммунальные услуги наибольший удельный вес имеет отопление и горячее водоснабжение, суммарно на них приходится до 70% от общей суммы, поэтому особенно важным для властей было снизить тарифы именно на эти виды услуг. Оплата за отопление и горячее водоснабжение снизится на 0,6% вместо планировавшегося увеличения на 3,3%. Если раньше граждане платили за тепло 1 775,45 рубля/ Гкал, то теперь это будет 1 765,33 рубля/Гкал. В расчете на человека плата будет уменьшена на 5 рублей вместо планировавшегося увеличения на 30 рублей. Тариф на коммунальную услугу по горячему водоснабжению составит 105,92 рубля за куб. м. В расчете на человека плата уменьшится на 2 рубля вместо планировавшегося увеличения на 12 рублей. Здесь снижения удалось достичь с помощью корректировки тарифов "Водоканала Санкт-Петербурга" (который входит в структуру расходов поставщика тепла в Петербурге ГУП "ТЭК"), также была исключена ранее учтенная при подведении итогов предпринимательская прибыль. "Одно время ГУПам было необходимо учитывать предпринимательскую прибыль. С 2018 года это исключили, соответственно при подведении итогов это было учтено, пересмотрен договор на оказание услуг по транспортировке тепловой энергии по сети ЗАО "Тепломагистрали", тоже в составе ГУП "ТЭК", - продолжил Коптин. Электричество и переговоры о платежах за газ Стоимость электроэнергии для населения тоже будет снижена с июля этого года до минимального уровня предельного тарифа, установленного на федеральном уровне, на 10 копеек. В среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля. Это стало возможным за счет снижения сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии АО "ПСК" на 0,10 рубля за кВт/ч.