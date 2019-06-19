В Санкт-Петербурге представили новый трамвайный вагон "Челябинский метеор"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод, который на данный момент является филиалом Центра им. М. В. Хруничева, презентовал трамвайный вагон «Челябинский метеор» в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон "Челябинский метеор". Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы! pic.twitter.com/oLZ3MSnAjS

"В Санкт-Петербурге проходит международный инновационный форум пассажирского транспорта SmartTRANSPORT. Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон "Челябинский метеор", - написал Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что завод уже разработал другие интересные модели и ждет заказы.

В конце мая Рогозин написал на своей странице в Twitter, что Усть-Катавский вагоностроительный завод начал работать после года застоя. Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл аукцион на поставку трамваев в этот город. Предприятие поставит 15 вагонов за 258,7 млн рублей.

Рогозин в своем письме на имя губернатора Челябинской области сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Отсутствие заказа, отмечалось в письме, может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям.

Усть-Катавский вагоностроительный завод является филиалом Центра им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос). Осенью УКВЗ планируется выделить в самостоятельное юридическое лицо.