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Биржа США отреагировала умеренным ростом на решение ФРС сохранить процентную ставку

Индекс Dow Jones набрал 71,15 пункта, индекс S&P 500 - 6,86 пункта, а индекс электронной биржи NASDAQ увеличился на 24,5 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Американские биржевые индексы выросли в среду на фоне заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое оставило без изменения базовую процентную ставку. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Согласно этим данным, на 15:00 по времени Восточного побережья (22:00 мск) американский промышленный индекс Dow Jones набрал 71,15 пункта (1,27%) и находится на отметке 26536,69. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, набрал 6,86 пункта (0,24%) и вырос до отметки 2924,61. Индекс электронной биржи NASDAQ увеличился на 24,5 пункта (0,31%) и находится на уровне 7978,38.

Как сообщила ранее в среду ФРС по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, прогнозируется, что ставка к концу 2019 года составит около 2,4%. Тем не менее, отмечается в документе, Центробанк США ожидает, что данный показатель приблизится к 2,1% к концу 2020 года по сравнению с прежним прогнозом в 2,6%. В комитете также указали на "рост неопределенности" в отношении уровня инфляции.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%. За это решение проголосовали девять из 10 членов комитета, один из них выступил против.

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