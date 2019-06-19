Глава ФРС намерен занимать свой пост весь положенный срок, несмотря на критику Трампа

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в среду, что намерен занимать свой пост весь положенный по американскому законодательству срок в четыре года, несмотря на резкую критику в отношении его политики со стороны президента Дональда Трампа.

Во время пресс-конференции в ФРС журналисты попросили Пауэлла прокомментировать информацию СМИ о его возможной отставке и последние высказывания о нем американского лидера. "Из закона ясно, что у меня есть четырехлетний срок полномочий, и я намерен в течение него находиться на этом посту", - подчеркнул глава ФРС, занявший свою должность в феврале 2018 года.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее председателя. Президент и его советники неоднократно призывали ФРС понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.

В среду ФРС по итогам заседания своего руководства сообщила, что процентная ставка не будет изменена в этом году. Планы понизить ее у ФРС есть лишь на 2020 год. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.