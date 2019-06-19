Торгпред США: и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в успешном соглашении по торговле

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Заключение успешного соглашения по торговле находится в интересах как Пекина, так и Вашингтона. Такое мнение, как сообщило агентство Reuters, выразил в среду на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

"Я думаю, заключение какого-то успешного соглашения отвечает интересам как Китая, так и США", - приводит агентство его слова.

По информации Reuters, Лайтхайзер также отметил, что вместе с министром финансов США Стивеном Мнучиным намерен в Осаке перед встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина обсудить торговые вопросы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.