Кабмин обсудит исполнение госпрограммы развития АПК и ряд законопроектов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство РФ проведет в четверг заседание, на котором рассмотрит результаты исполнения в минувшем году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, в повестке дня заседания также значатся пять законопроектов.

Один из этих документов предполагает расширение срока планирования закупок у малого и среднего бизнеса с одного года до трех лет. Это позволит малому бизнесу оценить долгосрочные потребности компании - инициатора закупок и заблаговременно принять решение об участии в них. Еще один законопроект направлен на совершенствование норм об обязательном социальном страховании.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит поправки в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы, которые касаются порядка медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, а также жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай.

Также в повестке заседания - поправки в законодательство, устанавливающие запрет на учреждение или участие в некоммерческой организации лицам, подозреваемым в причастности к финансированию террористической деятельности.

Наконец, правительство рассмотрит законопроект, который предлагает отнести работу в Федеральной службе судебных приставов России к государственной службе и установить правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения этого вида службы.