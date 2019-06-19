Организованный Сбербанком Международный конгресс по кибербезопасности открывается в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Второй международный конгресс по кибербезопасности, запланированный в рамках Global Cyber Week, открывается в четверг в Москве, сообщили в пресс-службе Сбербанка, являющегося организатором мероприятия.

Международный конгресс по кибербезопасности (ICC - International Cybersecurity Congress) - ключевое мероприятие форума, на которое съедутся ведущие профильные эксперты со всего мира. Сбербанк проведет уже второй подобный конгресс в Москве. Первый прошел 5-6 июля 2018 года и собрал более 2,2 тыс. участников, представлявших около 700 организаций из более чем 50 стран.

В рамках текущего конгресса Сбербанк собирается обсудить с профессиональным сообществом выработку системных подходов к оценке рисков глобальных технологических трендов с точки зрения киберуязвимости. По прогнозам ученых, в ближайшие 10 лет человечество войдет в эпоху глобальной цифровизации. Новшества, призванные облегчить нашу жизнь, несут потенциальную угрозу в случае, если будут использоваться преступным сообществом, поэтому необходима выработка стандартов и законодательства по обеспечению кибербезопасности информационных технологий, причем не столько на национальных уровнях, сколько на международном, говорится в сообщении Сбербанка.

Помимо этого, в рамках конгресса планируется обсудить тему влияния технологий на киберуязвимость человека. Процесс экспоненциального развития информационных технологий с одной стороны открывает для людей невиданные ранее окна возможностей, с другой - расширяет способности киберпреступников, заставляя специалистов постоянно искать надежные средства противостояния угрозам. Так, одним из наиболее заметных трендов на современном этапе стал рост числа атак против устройств интернета вещей, число которых на сегодняшний день превышает 8 млрд устройств. "Умные" устройства, являясь слабым звеном, позволяют атакующим проникать во внутренние сети компаний, получать доступ к личным данным.