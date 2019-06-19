Международный форум янтарной отрасли открывается в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. IV международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum-2019 открывается в курортном городе Светлогорске на берегу Балтийского моря в Калининградской области. Мероприятие соберет представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая, продукцию представят 50 компаний-производителей, главной темой форума станет цифровизация в отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградского янтарного комбината (КЯК, входит в госкорпорацию Ростех), который выступает организатором мероприятия.

"Форум будет проходить с 20 по 23 июня. Об участии в нем заявили представители России, Польши, Литвы, Китая. На выставке ювелирных изделий из янтаря свою продукцию представят 50 компаний-производителей из разных стран", - сообщили в пресс-службе.

В рамках форума янтарный комбинат планирует подписание меморандумов о намерениях с петербургским заводом ювелирных изделий "Русские самоцветы", ювелирным заводом "Золотые купола" и гильдией ювелиров России. Это, как отметил генеральный директор КЯК Михаил Зацепин, станет новым шагом к продвижению янтаря на российском рынке ювелирных изделий.

На форуме состоится единственный в мире аукцион по продаже уникальных янтарных самородков весом свыше 1 кг. На торги будет выставлено 20 камней, добытых комбинатом. Самый крупный, по данным, опубликованным пресс-службой КЯК, будет выставлен на продажу со стартовой ценой свыше 792,6 тыс. рублей.

Во все дни работы Amberforum-2019 гостей ждет богатая культурная программа, сообщили в пресс-службе КЯК. Будут работать фестиваль стритфуда, арт-инсталляции, театрализованные представления, VR-квесты, интерактивное граффити, модные показы и голографические комнаты. Запланированы выступления более 30 творческих коллективов, будет звучать симфоническая и современная музыка, пройдут выступления ансамбля песни и пляски Балтийского флота, регионального пограничного управления, калининградского оркестра народных инструментов и многих других популярных коллективов региона.

Впервые в рамках форума состоится региональный этап международного отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы Worldskills Russia" в сфере обработки янтаря. Гости увидят, как янтарный самородок превращается в произведение искусства.

О Балтийском янтаре

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря около поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. тонн. В 2018 году добыча составила рекордные 500 тонн, превысив показатель 2017 года - 453 тонны - более чем на 10%.