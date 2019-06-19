Палата сенаторов Мексики ратифицировала новый торговый договор с США и Канадой

МЕХИКО, 20 июня. /ТАСС/. Верхняя палата Конгресса Мексики в среду ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой. Решение поддержали 114 сенаторов, четверо выступили против, еще трое воздержались.

"Это очень хорошая новость, - отметил в обнародованном видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. - За ратификацию выступило большинство законодателей из политических партий страны, это означает, что существует единство и мы согласны укреплять наши отношения с США и Канадой". Президент отметил, что его страна "делает ставку на свободную торговлю".

Новый договор пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) Канады, США и Мексики, которое вступило в силу в 1994 году. По требованию президента США Дональда Трампа его участники в 2017 году начали консультации о его перезаключении на новых условиях. Договориться сторонам удалось в сентябре 2018 года.