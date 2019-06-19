"Известия": мобильный трафик в России вырос в 1,5 раза в первом квартале 2019 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пользователи мобильного интернета в России в первом квартале 2019 года установили рекордные показатели потребления трафика, превысив аналогичные данные прошлого года в 1,5 раза. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минкомсвязи РФ.

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По данным издания, общий объем интернет-трафика в России за первый квартал 2019 года составил 11,1 млрд Гб, среди которых 3,3 млрд Гб - мобильный. При этом динамика потребления мобильного интернета оказалась противоположна спросу на голосовую связь. Всего в январе-марте, без учета голосовых сервисов наподобие WhatsApp или Skype, россияне общались 108,5 млрд минут, что на 3% меньше, чем в прошлом году, пишет газета.

Кроме того, издание сообщает, что рост трафика отметили представители операторов сотовой связи. Так, по итогам первого квартала потребление трафика у клиентов "Билайна" выросло на 50%, у "Мегафона" - на 27,6% по сравнению с 2018 годом.