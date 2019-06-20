Объем экспорта тилапии с Хайнаня в 2018 году превысил $299 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июня. /ТАСС/. Рыба тилапия, пользующаяся огромной популярностью на рынках Европы, Северной и Южной Америк возглавила список ориентированной на экспорт продукции рыбного хозяйства южной китайской провинции Хайнань. Как пишет местный информационный портал "Наньхайван", в 2018 году объем ее экспорта из провинции достиг 2,07 млрд юаней (около $299 млн).

"Хайнаньская тилапия обладает отличным качеством, и половина нашей продукции экспортируется в Европу", - приводит портал слова генерального директора компании Qinfu Industrial Чжоу Циньфу. Данная компания, входящая в число крупнейших на острове, экспортировала в 2018 году этой рыбы на $57,9 млн.

На протяжении многих лет Хайнань остается одним из ведущих регионов Китая по экспорту тилапии на зарубежные рынки. Доля хайнаньских экспортных поставок в последние годы составляет порядка 30% от общего объема по стране. По состоянию на конец 2018 года общая площадь ферм для выращивания тилапии в провинции превысила 32,8 тыс. гектар. Местными компаниями в прошлом году было выращено более 326 тыс. тонн этой рыбы, 120 тыс. тонн из которых было отправлено на экспорт.

Индустрия разведения тилапии на Хайнане, которая начала формироваться в провинции в конце 80-х годов прошлого века, позволила создать дополнительно порядка 100 тыс. рабочих мест для местных жителей. В настоящее время провинция экспортирует тилапию в 50 стран и регионов мира.