Порты Ванино и Советская Гавань планируют объединить в один транспортный узел

ХАБАРОВСК, 20 июня. Морские порты Ванино и Советская Гавань в Хабаровском крае планируется объединить. Об этом в четверг сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Немытов.

"Для развития портовой инфраструктуры и обеспечения деятельности резидентов свободного порта Владивосток правительством края совместно с Минтрансом РФ и администрацией морских портов Охотского моря и Татарского пролива выработан вопрос по объединению портов Ванино и Совгавань в единый комплекс. Решение данного вопроса запланировано на 2020 год", - сказал Немытов, выступая на заседании совета при губернаторе Хабаровского края по поддержке экспорта в Хабаровске в четверг.

Как позднее сообщил на заседании начальник отдела методической поддержки служб капитанов морских портов Администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива Владимир Шлыков, морской порт Советская Гавань является малодоходным, грузооборот порта составляет 600 тыс. тонн в год, грузооборот порта Ванино - около 30 млн тонн в год.

Ванинский порт - транспортный узел, связывающий воедино железнодорожный, морской и автомобильный пути сообщения. Через Ванино поставляются грузы в северо-восточные регионы России, Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны. В порту действует режим свободного порта.