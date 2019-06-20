Енисейское пароходство начало доставку грузов в Норильский промышленный район

НОРИЛЬСК, 20 июня. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) отправило первые грузы в Норильский промышленный район (НПР, северная часть Красноярского края). Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ЕРП.

"Началась доставка грузов в НПР. Первые караваны судов уже ушли", - сказали в пресс-службе, отметив, что объемы запланированных к перевозке грузов сопоставимы с прошлогодними.

Основной груз предназначен для Заполярного филиала "Норникеля", на который приходится существенная часть грузооборота пароходства и всех грузопотоков по Енисею. В текущую навигацию для производственных нужд компании ЕРП планируют перевезти более 1,65 млн тонн грузов. Порядка 1,5 млн тонн в грузообороте придется на песок Червинского месторождения. Также ЕРП доставит на север нефтепродукты, шпалы, пиломатериалы, клинкер, уголь, строительные и химические материалы и прочие грузы.

"На причалах Красноярского речного порта по состоянию на середину июня накоплено более 11 тыс. тонн грузов для отправки в Норильский промрайон, в Лесосибирском порту - более 32 тыс. тонн грузов, подлежащих перевозке в этом же направлении. Все необходимое оперативно грузится на суда Енисейского пароходства", - сообщили в пароходстве.

ЕРП - крупнейший перевозчик грузов по водным путям бассейна Енисея. Пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер ЕРП - "Норникель".