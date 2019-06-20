Татарстан ведет переговоры об открытии авиарейса между Казанью и одним из регионов Китая

ПЕКИН, 20 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Правительство Татарстана ведет переговоры об открытии регулярного прямого авиарейса между Казанью и одним из регионов Китая для стимулирования роста туристического потока из КНР. Об этом в ходе презентации Visit Russia в Российском культурном центре в Пекине заявил корреспонденту ТАСС председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"Мы также продолжаем работу над организацией прямого авиасообщения с одной из провинций Китая, - сказал он. - Я не буду раскрывать детали - сейчас идут переговоры, однако мы прекрасно понимаем, что для нас улучшение логистики с КНР является задачей номер один".

"Мы стараемся вести переговоры о регулярном рейсе. Для начала это будет хотя бы один раз в неделю. Дальше будет возможность увеличения частоты рейсов", - пояснил глава комитета. Он отметил, что этот рейс не будет осуществляться из китайской столицы. "Если объективно взглянуть на вещи, то прямое авиасообщение с Пекином или Шанхаем будет сделать тяжело в силу загруженности их аэропортов. В другие регионы - это возможно", - сказал он.

По его словам, подобный опыт у Татарстана в прошлом уже был. "У нас были проекты прямых чартеров из Китая в Казань. Самолеты летали из Урумчи (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай). Был также опыт прямых рейсов из Пекина в Казань", - отметил Иванов.

"Это непростая задача, поскольку в Татарстане нет базовой авиакомпании, которая могла бы осуществлять рейсы в Китай. Нам необходимо искать подходящие схемы, а также партнеров. Конструкция довольно сложная, но мы над ней работаем", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что иностранный турпоток в Татарстан в настоящее время составляет 170 тыс. человек в год, из которых 18 тыс. являются гражданами КНР. При этом число туристов из Китая ежегодно увеличивается на 30%.