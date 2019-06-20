Кабмин намерен наделить структуру Ростеха функциями единого оператора видеофиксации ПДД

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство России готовит проект распоряжения о наделении структуры Ростеха - "ГЛОНАСС БДД" единым оператором системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения и эксплуатации специальных технических средств, следует из правительственной телеграммы главы Минкомсвязи Константина Носкова главам регионов (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно документу, проект распоряжения о наделении "ГЛОНАСС БДД" функциями единственного "исполнителя закупок работ, услуг", связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД с помощью специальных технических средств и их обслуживанием, готовится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 16 мая, а также поручением вице-премьера РФ Максима Акимова от 5 июня 2019 года.

Глава Минкомсвязи Носков в телеграмме главам регионов просить сообщить о заинтересованности субъектов РФ в указанной модели контрактации стоимостью от 65 до 90 тыс. рублей в месяц за аренду камеры фото-, видеофиксации или 150-250 рублей за услугу по предоставлению информации о совершенных правонарушениях. Кроме того, Минкомсвязь просит регионы предоставить информацию о количестве необходимых зон контроля нарушений правил дорожного движения.

В Ростехе данную информацию не комментируют.

По данным газеты "Коммерсантъ", сейчас на дорогах действует 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. При этом, как пишет газета, в ряде субъектов федерации (Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии, Чечне) власти заключили 10-12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Среди инвесторов газета называет "Ростелеком", Vessolink, "Ситроникс", "МВС Групп" и другие компании. Подобная схема вызывает негативную реакцию водителей, по мнению которых частные компании зарабатывают на участниках движения, отмечает издание.

Компания "ГЛОНАСС - Безопасность дорожного движения" создана с участием Ростеха и федерального оператора ГЛОНАСС. По данным СПАРК, Ростеху принадлежит 34% доля, компании ГЛОНАСС - 30%, еще 36% у ООО "Сотка высоток".

В мае 2019 года сообщалось, что "ГЛОНАСС БДД" планирует внедрение современных цифровых технологий на автомобильных дорогах России для снижения числа нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий. Для этого разрабатывается специальная методика анализа, управления и мониторинга интеллектуально-транспортных систем, позволяющая значительно увеличить их эффективность. Методика основана на анализе больших данных (характеристика транспортных потоков, информация системы "ЭРА-ГЛОНАСС", погодные условия, качество дорожного полотна и др.) и направлена на получение информации, необходимой для снижения количества ДТП и уровня смертности в результате ДТП.