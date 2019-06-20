Белоруссия к концу года привлечет госкредит от Банка развития КНР на 3,5 млрд юаней

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Белоруссия к концу этого года привлечет государственный кредит от Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней, сообщил в четверг журналистам министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идет отработка условий привлечения этого кредита. По итогам переговоров мы выйдем на подписание кредитного соглашения. Планируем до конца этого года привлечь 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более $500 млн", - сказал глава белорусского Минфина.