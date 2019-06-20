"Ъ": Минпромторг поддержал идею выделения 25 млрд рублей на замену старых авто

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддержал идею председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Вадима Швецова о выделении из бюджета средств на замену парка коммерческих автомобилей, наносящих вред экологии. Этот механизм министерство планирует включить в уже существующую программу "Льготный лизинг", пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

При этом министерство предложило начать программу не в 2019 году, как заявлял автоконцерн, а в следующем с продлением до 2024 года. Предполагается, что ежегодно на обновление парка из федерального бюджета будут выделять по 5 млрд рублей, то есть в общей сложности 25 млрд рублей, вместо заявленных "Соллерсом" 42 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Швецов предлагал с 2019-го по 2024 годы заменить порядка 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от 10 до 20 лет на новые машины класса Евро-5 и Евро-6, тем самым снизив на 3% общий объем выбросов, и сократить на 80% выбросы угарного газа - с 187 тыс. тонн до 32 тыс. тонн в год. Сейчас в России эксплуатируется около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов Евро-О" и Евро-1 в возрасте от 10 до 20 лет. Это наносит "значительный вред окружающей среде" из-за загрязняющих выхлопов, отмечал председателя совета директоров "Соллерса".