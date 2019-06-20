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Колебания курса рубля
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Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,42 рубля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск.

Таким образом, курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись к уровням начала августа 2018 года.

Американская валюта дешевеет на фоне заметного укрепления цены нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и достигла $63,43 за баррель.

Курс евро прибавил три копейки и достиг отметки 71,61 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,24%, до уровня в 2765,83 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,36% и достиг отметки 1365,99 пункта.

В новость были внесены изменения (10:27 мск) - добавлена информация по тексту.

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