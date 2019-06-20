"Яндекс" начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

"Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования", - отметили в "Яндексе".

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Яндекс" вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы, в эксперименте участвуют авто четвертого уровня автономности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Всего до конца этого года "Яндекс" планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых территорий более 100 беспилотных автомобилей, добавили в компании.

В "Яндексе" утонили ТАСС, что в эксперименте участвуют беспилотные автомобили четвертого уровня автономности. Этот уровень предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя, и участие водителя не требуется (за исключением особых обстоятельств).

В компании также сообщили, что сейчас компания совместно с МВД и Минпромторгом работает над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. "Сейчас очень важно выводить на дороги больше машин, так они быстрее обучаются, и быстрее развивается технология", - пояснили в "Яндексе".

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр столицы, пояснили в пресс-службе НТИ "Автонет". "В ближайшее время данное тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий", - отметили в пресс-службе.

Ранее рабочая группа НТИ "Автонет" предлагала увеличить число регионов, где будут тестировать беспилотные авто до десяти. То есть к Москве и Казани, которыми сейчас ограничивается эксперимент, добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. Кроме того, также обсуждался вопрос о включении в зону тестирования беспилотных авто маршрута Москва - Хельсинки.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.

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