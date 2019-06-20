Регионы получат 115 млрд рублей субсидий на выплаты за третьего ребенка

МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Трехсторонняя комиссия по вопросам совершенствования межбюджетных отношений приняла накануне вечером ряд решений в рамках корректировки закона о бюджете на 2019 год. В частности, суммарный размер субсидий на проведение выплат в случае рождения третьего ребенка или последующих детей составит за три года 115 млрд рублей, сообщил ТАСС член комиссии, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта об изменениях в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"Мы приняли ряд решений в рамках корректировки бюджета на 2019 год, а также предварительно утвердили объем ряда субсидий в 2020 и 2021 годах. В целом изменения касаются одного "иного межбюджетного трансфера", одной субвенции и семи субсидий. В 2019 появилась абсолютно новая субсидия для субъектов Федерации в размере 339 млн рублей - на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности. Это важный проект, который позволяет сохранять память о погибших в Великую Отечественную войну бойцах, деньги должны пойти на ремонт и восстановление мест памяти и захоронений", - сказал депутат.

По словам Щапова, в рамках реализации демографической политики РФ можно отметить субсидию на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

"По ней в бюджете на 2019 год заложено 37 млрд рублей. На комиссии заложили финансирование на следующие два года: почти 39 млрд в 2020 и порядка 40 млрд - в 2021 году. Всего за три года граждане получат порядка 115 млрд рублей. Это серьезная поддержка, однако, как показывает практика, этих средств может не хватить, и в перед 2020 годом нам необходимо будет рассмотреть вопрос об увеличении финансирования", - добавил парламентарий, подчеркнув, что Иркутская область, от которой он избран, по этой программе получит за три года чуть более 2,2 млрд рублей.

На 2 млрд рублей (до 13,6 млрд рублей) будет увеличен трансфер регионам на лекарственное обеспечение в 2019 году, также в 2019 году регионы получат 34,5 млрд рублей субвенции на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов, рассказал Щапов.