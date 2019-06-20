ПФР назвал некорректной информацию о снижении числа работающих в России пенсионеров

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сообщения о значительном снижении количества работающих пенсионеров в России некорректны в связи с изменением методики подсчета, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Пенсионного фонда.

Ранее СМИ сообщили, что численность работающих пенсионеров с 2016 года снизилась почти вдвое. Если на 1 января 2016 года их было около 40%, то к 2019 году - 23,4%.

"Заявления о резком снижении числа работающих пенсионеров некорректны. До 2016 года Пенсионный фонд оперировал общегодовым количеством работающих пенсионеров, то есть в публикуемых показателях накопительным итогом учитывались все пенсионеры, которые работали в течение года, пусть даже и короткий период. Начиная с 2016 года в связи с изменениями в законодательстве, стало более актуально вести другую статистику, которая учитывает работающих пенсионеров на конкретную дату", - рассказали в Пенсионном фонде.

Если в целом в течение 2015 года работали 15 млн пенсионеров, то на 1 октября 2015-го - только 9,9 млн человек, пояснили в ПФР.