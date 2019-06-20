Минтруд готовит правила софинансирования соцконтрактов из федерального бюджета с 2020 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минтруд разрабатывает правила софинансирования из федерального бюджета с 2020 года социального контракта, направленного на снижение числа бедных. Об этом сообщил в четверг первый заместитель главы министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на площадке III Форума социальных инноваций регионов.

"Что нас ждет: в принципе ряд определенных решений в высокой степени вероятности приняты, я имею в виду по финансированию со стороны федерального бюджета начиная с 2020 года именно на реализацию государственной социальной помощи. Будут приняты правила софинансирования, субсидия предполагается из федерального бюджета", - сказал он.

По словам замглавы Минтруда, только в 2018 году более 100 тыс. социальных контрактов было заключено в РФ с охватом более 300 тыс. человек.

Он добавил, что 35% семей благодаря социальному контракту улучшили свое материальное положение. "Я считаю, что это большая цифра успеха, если эти семьи преодолели в долгосрочной перспективе эту тенденцию бедности", - отметил Вовченко.

Минтруд с 2019 года запустил пилотный проект по снижению бедности при помощи социального контракта, который предполагает трудоустройство граждан, находящихся в категории бедных и адресную материальную поддержку.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил снизить уровень бедности в нашей стране в два раза к 2024 году.