Обход Аксая на трассе М-4 в Ростовской области будет завершен к 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 20 июня. /ТАСС/. Строительство обхода города Аксай на трассе М-4 в Ростовской области планируется завершить к 2022 году, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Мы планируем завершить проект в 2022 году", - сказал он, уточнив, что на реализацию проекта планируется потратить более 100 млрд рублей.

Глава "Автодора" пояснил, что в 2019 году прошли конкурсные процедуры. "24-36 км уже идет строительство, причем ускоренными темпами", - добавил Петушенко, отметив, что темпы строительства потребуют поиска дополнительных средств для более активной реализации проекта.

По словам губернатора региона Василия Голубева, строительство обхода "повлечет за собой не только качество транспортного обслуживания, но и развитие Ростовской области".

Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Обход города Аксай включает бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон".

Обход Аксая станет дорогой I технической категории. Число полос движения по новой дороге - шесть (с 1024-го по 1036-й км) и четыре (с 1036-го по 1091-й км). На ней будет возведено восемь транспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.