Сбербанк за долги отсудил кондитерскую фабрику "АВК" в Донецке

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск Сбербанка и в счет погашения задолженности ЧАО "АВК" (город Мариуполь) на $56 млн решил наложить взыскание на целостный имущественный комплекс площадью 22,2 тыс. кв. м, принадлежащий ОАО "Кондитерская фабрика А.В.К. Донецк",

В судебном решении, как пишет издание Finbalance, отмечается, что обращение взыскания на имущество должно произойти "путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства по цене продажи на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности при осуществлении исполнительного производства".

В рамках этого же кредитного договора в январе 2018 года Хозсуд Закарпатской области издал приказ о взыскании за долги перед Сбербанком и кондитерской фабрики АВК на Закарпатье. В январе 2019 года Хозяйственный суд Киева возобновил производство о взыскании на предмет залога по иску банка к Кондитерской фабрики АВК в Луганске.

В декабре 2018 года еще одна "дочка" российского госбанка - Проминвестбанк - отсудила у группы "АВК" кондитерскую фабрику в городе Днепр. При этом в группе "АВК" заявляли, что ее фабрика в Днепре "работает в штатном режиме" и продолжается переговорный процесс с Проминвестбанком "о реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам".

Компании АВК принадлежат три завода - в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла - прим. ТАСС). К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.