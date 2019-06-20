ВС перенес рассмотрение постановления об ответственности за налоговые преступления

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ (ВС) перенес на осень рассмотрение постановления об отмене срока давности за налоговые преступления, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Верховный суд РФ перенес на осень принятие нового постановления об ответственности за налоговые преступления", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает фактическую отмену срока давности за налоговые преступления. Согласно постановлению, сроки давности будут исчисляться со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки. Сейчас срок давности по "налоговым" статьям Уголовного кодекса исчисляется с даты неуплаты налога и составляет от двух до 10 лет в зависимости от тяжести преступления.

Ранее Титов направил председателю ВС Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой отложить на несколько месяцев принятие постановления и обсудить его с участием экспертов и бизнеса. В итоге "Вячеслав Лебедев наложил на письмо Титова резолюцию с решением о переносе пленума", отмечают в пресс-службе Титова.

"Все предпринимательское сообщество выражает серьезную обеспокоенность некоторыми разъяснениями, содержащимися в проекте, поскольку они могут резко повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере", - написал Титов в обращении к Лебедеву. Омбудсмен подчеркнул, что в постановлении сама категория "уклонение от уплаты налогов" трактуется расширительно как намеренная неуплата, и предпринимателей смогут привлекать к уголовной ответственности даже за то, что ранее не рассматривалось как нарушение закона.

"Опасения бессрочного риска привлечения к уголовной ответственности в условиях постоянно меняющегося толкования налогового законодательства, непредсказуемости последствий своих действий для контролирующих организацию лиц уже сейчас серьезно ударяет по предпринимательской активности. Фактическая отмена сроков давности существенно усугубит этот процесс", - заключил Титов.