Россия поставит в Иран IT-продукты в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские компании поставят в Иран ряд своих IT-продуктов, в том числе в сфере информационной безопасности, "умного" города и электронного правительства. Такие решения приняты в ходе первого заседания российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий, сообщила Минкомсвязь РФ.

"Россия и Иран уже продвигают масштабные совместные проекты, в том числе в мирном атоме и нефтегазовой сфере. Однако мы видим огромный потенциал развития сотрудничества именно в области информационно-коммуникационных технологий. Я уверен, что первое заседание нашей рабочей группы заложило основу для долгого и плодотворного взаимодействия", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова.

Во время переговоров участники рабочей группы наметили сотрудничество по множеству направлений, в том числе в области телекоммуникаций, электронного правительства, проектов "умного" и безопасного города, транспортной телематики, защиты данных, радиоконтроля, электронной коммерции, совместных научных исследований и образования. Российская сторона также представила свои решения и оборудование для аэродромов: комплексы системы посадки, радиомаяки, радиотехнические системы навигации, мониторинга и охраны территории аэродрома на основе радиолокационно-оптических комплексов.

Заседание, которое прошло в Тегеране, прошло под председательством замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова и замминистра связи и информационных технологий Ирана Хамида Фаттахи. Также в российскую делегацию вошли представители Аналитического центра при правительстве РФ, Российского экспортного центра и ряда российский компаний - "Ростелекома", "ТрансТелеКома", "Сферы", "Кода безопасности", "ИРКОСа" и Visum.