Глава "Лукойла" выступил за постоянное соглашение ОПЕК+

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+ позволило ликвидировать спекуляции на нефтяном рынке, оно должно продолжить действие, сообщил в ходе годового собрания акционеров "Лукойла" президент компании Вагит Алекперов.

"Соглашение ОПЕК+, мы его поддерживали с первых дней, и я сегодня поддерживаю его. ОПЕК+ должен сохраниться навсегда, это мое мнение. Объемы регулирования можно менять. Чего мы добились этим соглашением 2016 года? Мы практически ликвидировали спекулянтов с рынка сырой нефти <...> Мы считаем, что соглашение должно действовать и оно учитывает сегодня тот рост добычи, который есть на американском рынке", - сказал Алекперов.

Проекты в Камеруне

Компания изучает возможность реализации СПГ-проектов за пределами России, изучает Камерун, сообщил Алекперов.

"Да, планируем [СПГ-проекты], но только за пределами РФ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Законодательством разрешены только те проекты [СПГ], которые начали реализовываться до 2013 года. То есть это "Новатэк". Поэтому мы смотрим проекты в Конго и, скорее всего, в Камеруне. И в других частях мира, где мы имеем открытия газовых активов", - сказал Алекперов.

Он также добавил, что компания также надеется на скорую либерализацию доступа на арктический шельф.

"Законодательство России разрешает работу на шельфе только государственным компаниям. Мы надеемся, что в среднесрочной перспективе эти ограничения будут сняты, потому что компания имеет компетенции и работает в Баренцевом море", - добавил глава "Лукойла".

Дивиденды

По словам Алекперова, "Лукойл" надеется выдержать темп постепенного увеличения дивидендных выплат в перспективе десятилетий.

"Наша задача - это выдержать темп увеличения дивидендах выплат, сохранить не на один год, а на десятилетия", - сказал он на годовом общем собрании акционеров "Лукойла".

Среднесрочный план развития "Лукойла" на 2018-2020 годы, а также долгосрочная стратегия на 2018-2027 годы предусматривают устойчивый рост дивидендов.

Совет директоров "Лукойла" на выездном заседании рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 250 рублей на акцию. Дивиденды по итогам 2017 года с учетом промежуточных выплат составили 215 рублей на акцию.